OM : Un transfert d’équipementier d’abord pour Milik ?

Arkadiusz Milik a récemment troqué ses crampons Nike, pour une paire siglée Puma.

Arkadiusz Milik est arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver, en provenance de Naples, sous la forme d’un prêt de 18 mois. Il a joué ses premières rencontres, avec des crampons de la marque à la virgule à ses pieds, des Nike Phantom GT. Mais lors de son match, face à Dijon, le 4 avril dernier, il est apparu sur le pelouse du stade Vélodrome, avec la Puma Future Z. Nouveau rebondissement ce week-end, contre Montpellier, le buteur polonais a marqué un magnifique but avec de nouvelles chaussures, des Nike Phantom GT. Des changements, qui pourraient signifier un transfert d’équipementier dans les semaines à venir, pour l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam.

Milik porte des Nike depuis le début de sa carrière

Au cours de cette année 2021, Nike a laissé filer de nombreux footballeurs. Si le départ le plus médiatisé a été celui de Neymar, d’autres ont suivi comme le jeune Foden ou encore Fernandinho. Arkadiusz Milik, qui porte des crampons, de l’équipementier américain, depuis minimum 2013, pourrait faire parti de cette grande vague de départ. Il y a une possible volonté de la marque, de réduire ses têtes d’affiches monde, ou encore développer son implantation dans le sport féminin. Pourtant, Selon une étude de GlobalData, en novembre 2020, Nike et Adidas écrasaient le marché du sponsoring des clubs du foot européen, ils habillaient 38% d’entre eux, mais assumaient 75% des investissements du marché.

Puma recrute les joueurs de l’OM

Puma, s’implante de plus en plus dans le monde du football. En signant Neymar, la marque a réalisé un énorme coup. De plus, l’équipementier allemand a une nouvelle stratégie, qui consiste à recruter des joueurs dans les clubs sponsorisés par la marque. Du côté de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a signé un contrat avec le partenaire officiel du club phocéen, c’est aussi le cas de Duje Caleta-Car ou encore Alvaro Gonzalez. On peut voir ici une possible indication sur le futur de Arkadiusz Milik. Même si, selon L’Equipe, le club phocéen a autorisé l’attaquant à insérer une clause, lui permettant de quitter l’OM, contre une somme de 12 millions d’euros, dès la fin de la saison.