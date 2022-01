OM : Une nouvelle bombe vitaminée dans le garage d’Amine Harit

Avec son Urus, Lamborghini a tapé dans l’oeil des footballeurs.

Si Lamborghini annonce des records commerciaux, en 2021, avec son modèle Urus, les footballeurs professionnels y ont contribué. De plus en plus nombreux sont-ils à craquer, pour ce premier SUV, du constructeur italien de belles sportives. L’attaquant de l’OM, Amine Harit parmi eux, qui vient de le recevoir depuis le garage MS Motors, à Cannes, d’après une story partagée sur les réseaux sociaux.

Un nouvel Urus pour l’attaquant de l’OM

Un Urus ici en vert, couleur militaire ou « khaki mat » tel que détaillé dans une publication Instagram, mais un ton plutôt discret et séduisant sur ce segment en particulier, vendu à plus de 5 000 unités, l’année dernière, par la marque au taureau. Ce SUV dévoilé au salon de Genève en 2018, diffère des versions plus anciennes, produites par des constructeurs plus grand public.

Un bolide athlétique et véloce comme Amine Harit

C’est qu’il y a, sous le capot de cet engin aux courbes à la fois félines et musclées, un moteur V8 de 650 chevaux. Si bien que la voiture, initialement familiale, a chez Lamborghini des allures de sportive patentée qui ne demande qu’à vrombir. L’Urus avale le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et peut dépasser les 300 km/h, en vitesse de pointe. Des performances « athlétiques », comme l’est le footballeur professionnel de l’OM, Amine Harit.