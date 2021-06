OM : Un espoir du centre de formation rejoint l’agence de Totti

Deux grands noms du foot. Et au milieu, un espoir de l’OM.

Une légende du football italien et romain et un champion du monde, pour conseils. Pas mal le casting, qui n’a pas du laisser insensible, le jeune homme que cela concerne. Il s’appelle Romeo Faget Antonetti et il est l’un des espoirs en formation, entre les murs de l’Olympique de Marseille. Celui qui croit en lui est Francesco Totti, l’attaquant iconique de l’AS Rome. Auquel est associé le Français, Vincent Candela.

Un espoir de l’OM signe avec l’agence de Totti

Maintenant qu’il a pris sa retraite sportive, Totti s’est lancé dans les affaires, en créant deux agences à sa propriété : l’une, IT Scouting a la charge de repérer les talents, comme le jeune attaquant de 15 ans, né en janvier 2006. Et l’autre, CT10 Management a la responsabilité de conseiller les apprentis joueurs, dans leur carrière professionnelle. Francesco Totti compte, à ses côtés, le champion du monde français, Vincent Candela, qui fut son coéquipier durant leurs années communes, sous le maillot de la Roma.

Totti et Candela des idoles pour Romeo Faget Antonetti

« Merci à Francesco Totti et à Vincent Candela, mes idoles de toute une vie, pour leur confiance, s’est exprimé le buteur phocéen. J’ai grandi, depuis ma naissance en 2006, avec la double culture française et italienne. C’est pourquoi je suis fier d’écrire les premières lignes de cette aventure en Italie. Elle sera, je l’espère belle, longue et pleine de réussite, avec des hommes que j’ai toujours admiré. » Romeo Faget Antonetti croisera dans sa nouvelle agence, d’autres joueurs français qui montent, et plus âgés que lui, comme l’attaquant du PSG prêté à Lens, Arnaud Kalimuendo, ou celui de Lorient, Arnaud Laurienté.