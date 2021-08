OM : Vers un marché record ? Les mercato les plus dépensiers de l’OM

L’OM réalise un mercato actif, en investissant pour les renforts de Sampaoli.

Donnez-lui les pleins pouvoirs et installez-le dans son jardin favori, et Pablo Longoria foncera tête baissée, sur les joueurs qu’il a coché pour se renforcer. Le nouveau président de l’OM donne ici la complète mesure de son savoir-faire et de son réseau, puisqu’à la base, il est à Marseille pour camper le rôle du directeur sportif. Les événements de l’hiver ont favorisé sa promotion.

Déjà 44 millions d’euros investis pour se renforcer

Jusqu’ici, et hors bonus possiblement négociés à chacune des opérations, l’Espagnol et ses équipes ont investi 44 millions d’euros, pour les recrues. C’est, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, le quatrième marché des transferts le plus dépensier de l’histoire du club. Cela, comparé aux saisons précédentes dans leur entier, c’est-à-dire marché des transferts de l’été et de l’hiver compris. Ça laisse donc, à Longoria, le temps d’augmenter les frais, si de l’autre côté, il parvient à équilibrer ses comptes, avec la cession des joueurs.

220 M€ sur le mercato sous la houlette de McCourt à l’OM

Tous les mercato les plus couteux du club le sont sous la gouvernance de FranK McCourt. L’homme d’affaire américain est arrivé en 2016, à la tête du club et depuis, 220 millions d’euros ont été investis pour recruter, moins les bonus et autre pourcentages inclus dans les transferts. Moins également, la bascule inverse des ventes de joueurs, pour alléger la facture. Le mercato de l’été 2021-22 en Ligue 1, se boucle le 31 août au soir. Il restera aussi le mois de janvier en hiver, pour à nouveau opérer. Et peut-être conclure, une saison record pour l’OM.

Les 10 marchés des transferts les plus dépensiers pour l’OM

10. 2019-20 = 27 M€

9. 2007-08 = 30 M€

8. 2008-09 = 36,12 M€

7. 2013-14 = 39,14 M€

6. 2009-10 = 42,3 M€

5. 2010-11 = 44,15 M€

4. 2021-22 = 44,72 M€

3. 2016-17 = 50 M€

2. 2017-18 = 60 M€

1. 2018-19 = 66 M€