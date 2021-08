OM : William Saliba a perdu son numéro

Ben White est le nouveau n°4 des Gunners d’Arsenal.

L’avenir dira s’il a aussi perdu sa place définitivement, alors que l’OM qui l’accueille en prêt cette saison, a une option d’achat à 10 millions d’euros, à la clé. William Saliba n’est pas certain de redevenir un jour, un membre du collectif d’Arsenal, mais de certain, le défenseur français a perdu son numéro sur le maillot, attribué chez les Gunners.

Ben White prend le n°4 de Saliba à Arsenal

Il portait le 4, un numéro qui a son importance au club de Londres car anciennement porté par des joueurs emblématiques comme, le milieu de terrain Patrick Vieira, ou son homologue espagnol, aujourd’hui à Monaco, Cesc Fabregas. William Saliba l’avait conservé, en arrivant à Arsenal en 2019, l’ayant déjà dans le dos, pour ses premières saisons professionnelles chez les Verts de Saint-Etienne, qui l’ont formé.

Boubacar Kamara l’a pour lui sur son maillot à l’OM

Mais à Arsenal, vient d’arriver au même poste, un certain Ben White, troisième plus gros transfert de l’histoire du club, à 58,5 millions d’euros. La première chose que l’international a décidé, c’est d’hériter de ce maillot numéro 4. Et comme, à Marseille, c’est un enfant du club et un joueur majeur qui le porte présentement, en la personne de Boubacar Kamara, William Saliba a pris le n°2. En attendant que le 4 se libère peut-être puisque Kamara est un joueur plutôt convoité.