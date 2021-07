Paris 2024 x Le Coq Sportif dévoilent la 1re collection textile officielle commune

Sortie, ce mercredi matin, de la première collection textile du Coq Sportif pour Paris 2024.

Lancé au mois de mai 2020, le partenariat noué entre Paris 2024 et Le Coq Sportif s’accélère. L’équipementier officiel des équipes de France olympiques et paralympiques dévoile, ce mercredi matin, la toute première collection textile commune aux deux marques. Cela, faisant suite à la sortie récente d’une paire de sneakers vendues en édition limitée.

Tout un vestiaire pour habiller la team Paris 2024

Il est cette fois question d’un « vestiaire » au complet, composé d’un sweat, d’une veste zippée, d’une parka, d’un t-shirt, d’une chemise, d’un polo, d’un pantalon et d’un short. Toutes ces pièces se déclinent en deux couleurs de noir et de blanc. Cette collection a la volonté d’être unisexe, pour favoriser un sport plus « inclusif ».

Des collaborateurs de l’équipementier pour jouer les mannequins

Pour les porter et les représenter, à l’heure où les athlètes olympiques de la délégation française sont partis à Tokyo, Le Coq Sportif a choisi de mettre en avant ses propres collaborateurs, choisis pour être les mannequins d’une campagne exceptionnelle. Les membres de Paris 2024 présents au Japon pour les Jeux porteront tous les vêtements de cette collection.