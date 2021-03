Paul Pogba récupère sa Rolls après… 9 mois de fourrière !

Paul Pogba n’avait manifestement pas un besoin urgent de retrouver sa Rolls Royce.

Quelques mois avant de devenir champion du monde, Paul Pogba débutait l’année 2018 à bord d’une Rolls Royce Wraith noir mat, une des voitures les plus prestigieuses qu’on lui connaisse et l’une des plus chères, à près de 300 000 euros. Un véhicule, que lui a réquisitionné la police anglaise, à l’aéroport de Manchester, d’après The Sun, car il avait des plaques immatriculées à Monaco. Le bolide de l’ex joueur de la Juventus, a été remorqué, puis dirigé vers la fourrière, ce qui lui a coûté 150 £. Selon le média britannique, l’international français vient de le récupérer, neuf mois après.

Paul Pogba a payé 5000 £ pour récupérer sa Rolls

Après 270 jours à la fourrière, Paul Pogba a dû payer près de 5 000 £ pour reprendre sa Rolls Royce Wraith (5860 €). Ce n’est pas tout, suite à ce délit, il a perdu trois points sur son permis de conduire. Les lois anglaises précisent que les voitures étrangères en Grande-Bretagne depuis plus de six mois, dans l’année doivent être enregistrées auprès de la DVLA (base de données des conducteurs et véhicules britanniques) et équipées de plaques britanniques. Grand fan des véhicules luxueux, le Français ne devrait pas reproduire les mêmes erreurs, avec ses autres bolides.

Le français aime les voitures luxueuses

En Italie, de son époque à la Juventus, il avait une Maserati Quattroporte GTS GranSport. De retour en Angleterre, le transfert le plus cher de Manchester United est passé à tout autre chose. Repéré les premiers temps, au volant d’un Mercedes GLS 4×4, moins bestial et plus costaud et sécuritaire. Il l’a troqué ensuite pour monter en gamme et en vélocité, avec une Audi RS6-R ABT. Une Ferrari 812 Superfast, couleur jaune, avec une vitesse de pointe proche de 340 km/h complète un garage bien remplit.