Pedri, Benzema… Les clauses libératoires les plus chères du foot en 2021

Pedri a prolongé ce vendredi et à cette occasion, signé pour une clause libératoire record.

C’est une ligne certes très anecdotique, mais une première quand même dans l’histoire du FC Barcelone, signée de Pedri. Le prometteur milieu de terrain a prolongé son contrat, ce vendredi jusqu’en 2026, et à cette occasion, sa clause libératoire est passée à un milliard d’euros ; confirmation officielle de son club.

Pedri, Benzema et Valverde au milliard

Mille millions d’euros, c’est donc une première à Barcelone, mais pas en Espagne, où elles sont obligatoires, autant qu’interdites en France. Au Real Madrid, d’autres en ont déjà, ou toujours eu. Cristiano Ronaldo, Kaka et Karim Benzema, les premiers, pour marquer l’ère des derniers « Galactiques », de Florentino Perez. Le Français l’a toujours et désormais, au Real Madrid, il a la même que Fede Valverde, depuis que l’Uruguayen a prolongé, en août.

Les clubs de Liga signent des « clauses anti-cheikh »

Comme, on l’a dit, elle sont obligatoires en Espagne, c’est là que les clauses libératoires sont naturellement les plus élevées. Et de plus en plus, pour le Real Madrid et le FC Barcelone qui signent des « clauses anti-cheikh », ainsi qu’elles sont qualifiées de l’autre côté des Pyrénées, en référence aux clubs, à la propriété de fonds souverains ; le PSG, Manchester City et bientôt Newcastle.

Les 10 clauses libératoires les plus chères du foot en 2021

10=. Marco Asensio (Real Madrid) = 700 M€

10=. Thibaut Courtois (Real Madrid) = 700 M€

10=. Vinicius Jr (Real Madrid) = 700 M€

10=. Isco Alarcón (Real Madrid) = 700 M€

8=. Luka Modric (Real Madrid) = 750 M€

8=. Luka Jovic (Real Madrid) = 750 M€

8=. Brahim Díaz (Real Madrid en prêt à l’AC Milan) = 750 M€

5. Antoine Griezmann (FC Barcelone en prêt à l’Atlético Madrid) = 800 M€

4. David Alaba (Real Madrid) = 850 M€

1=. Pedri (FC Barcelone) = 1 000 M€

1=. Fede Valverde (Real Madrid) = 1000 M€

1=. Karim Benzema (Real Madrid) = 1 000 M€