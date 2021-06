Pénurie de Z pour le maillot de Benzema

Sur le terrain du merchandising, Karim Benzema vole la vedette à ses partenaires de la France.

Dire que les Français se réjouissent majoritairement du retour de Karim Benzema, en équipe nationale, est un euphémisme. Il n’y a qu’à lire les commentaires postés sur les réseaux sociaux, pour le comprendre, reprendre les nombreux sondages effectués çà et là sur le sujet, ou mieux, s’intéresser au merchandising de la Fédération pour bien en mesurer la portée.

Le retour de Benzema fait flamber le merchandising

Au lendemain de l’annonce du retour de l’attaquant du Real Madrid, un détaillant d’articles du foot, parmi les principaux du web, annonçait des chiffres fous, liés aux ventes de tuniques floquées Benzema : +2400% sur les maillots de la France. Ce mardi, invité par RTL à s’exprimer au jour du premier match du pays, face à l’Allemagne à l’Euro, Noël Le Graët a livré une confession, qui en dit long sur cette popularité avérée de KB9.

💬 #Benzema : « Vu ses prestations au Real, il était impossible de ne pas le prendre… je le sens bien dans sa peau aujourd’hui », considère Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, invité de #RTLMatin avec @BSportouch pic.twitter.com/wrqjNBgQk9 — RTL France (@RTLFrance) June 15, 2021

Un Z qui veut dit plus de zéros sur les bénéfices produits

« On a manqué de Z à un moment même, pour imprimer », s’amuse le patron du football national, que cette flambée des produits dérivées ne peut que satisfaire pleinement. La FFF est associée à Nike pour 50 millions d’euros par an (deuxième contrat d’équipementier le plus cher des nations à l’Euro), les maillots de la Virgule existent en deux versions « Stadium », ou « Vapor », vendues à 90 ou 140 euros, dans les espaces agréés, notamment la plateforme officielle de la marque américaine.