Plus au Real, moins au Barça : le plafond salarial des clubs de la Liga 2020-21

Le Real Madrid pourra dépenser jusqu’à 473 millions d’euros pour la rémunération des professionnels du club. La saison dernière, la masse salariale des Merengue était de 411 millions, sur les 468,5 millions autorisés.

À cause du manque à gagner causé par l’épidémie de la Covid-19, la Ligue espagnole a modifié les montants du plafond salarial, autorisé pour chaque club. Toutefois, ce dernier a augmenté pour le Real Madrid, le Celta Vigo, Grenade et Huesca, alors que celui du FC Barcelone a baissé. Il est calculé, sur la base des revenus générés, c’est un indicateur utilisé par la Liga pour contrôler économiquement les clubs de première et deuxième divisions.

Le FC Barcelone souffre des matches sans public

Le Barça a vu son plafond salarial passer de 382,7 à 347 millions d’euros, soit une de baisse de 9,4 %. L’un des principaux revenus du FC Barcelone est la billetterie, elle représente 19% de l’ensemble des revenus opérationnels du club, c’est la proportion la plus forte des grandes écuries européennes. Depuis, le 13 juin dernier, et la reprise de la saison dernière en Liga, les matches sont à huis-clos.

Le Real Madrid sauvé grâce aux succès sportifs

Pour le Real Madrid, il passe de 468,5 à 473,3 millions d’euros, c’est une légère hausse de 1,02 %. Une augmentation, qui est due aux bénéfices engrangés, sur le mercato ainsi qu’aux succès sportifs (champion d’Espagne), qui compensent les pertes liées aux recettes. Sur les 42 clubs espagnols professionnels, il y a des revenus en baisse à hauteur de 2,013 milliards d’euros, pour la saison 2019-20 et 2020-21, à cause de la pandémie de Covid-19.

Le plafond salarial des clubs de la Liga, saison 2020-21