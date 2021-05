Pour Camavinga, le PSG devance Rennes désormais, chez les bookmakers

Eduardo Camavinga restera-t-il à Rennes ? Rien n’est moins sûr…

« Je pense qu’il a encore besoin de faire au moins un an dans un club comme le Stade Rennais, où il est chez lui, avec la confiance de tout le monde pour encore se développer. Il aura le temps de franchir d’autres paliers ». Ainsi parlait le coach du Stade Rennais, Bruno Génésio, à propos d’Eduardo Camavinga, dans sa dernière conférence de presse.

La tendance a désormais changé pour l’avenir de Camavinga

L’avenir du jeune homme de 18 ans est forcément un sujet délicat, en Bretagne. Le milieu de terrain international français arrive dans la dernière saison de son contrat, au Stade Rennais et l’été est charnière, compte tenu de sa valeur marchande. Restera, restera pas Eduardo Camavinga ? Nul ne le sait vraiment. Mais les tendances évoluent clairement, de l’autre côté de la Manche, chez les bookmakers d’Angleterre. Là où les mises sur le mercato sont permises.

Plutôt un départ au PSG que de rester au Stade Rennais

Jusqu’ici, à la question, « où va jouer Camavinga », le Stade Rennais avait toujours la préférence des opérateurs. Plus maintenant. Désormais, le PSG domine, à la cote moyenne de 1,7 contre un, tandis que le statu quo, à savoir qu’il reste dans son club formateur, paie 2,2 fois la mise. Si le ratio est plus élevé, c’est qu’il est plus incertain. Dans tous les cas, le joueur devrait rester en France. Parce que les autres possibilités sont plus lointaines : le Bayern Munich, à 4,5 contre un, le Real Madrid, à 6 et le Barça, à 16.