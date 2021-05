PSG : Pour un sponsor du PSG, c’est le LOSC qui sera titré

Partagé entre l’envie d’un titre du PSG et la raison des statistiques et des cotes…

En cette fin de saison, la course au titre en Ligue 1 reste acharnée entre le LOSC et le PSG. Les Parisiens, qui ne possèdent qu’un point de retard sur les Dogues, à deux jours de la 38e et dernière journée, ont encore toutes leurs chances de remporter un nouveau trophée de Champion de France, si les hommes de Christophe Galtier ne parviennent pas à s’imposer, dimanche soir sur la pelouse d’Angers. Pourtant, le Sponsoring.fr a remarqué qu’un des sponsors principaux du club de la capitale, n’envisage pas que son partenaire commercial aller glaner un 4e titre d’affilée.

En effet, l’opérateur Unibet, qui est, depuis 2018, un des nombreux sponsors officiels du Paris-Saint-Germain, et ce jusqu’en 2023 au moins, a semble-t-il d’ores et déjà choisi son favori dans la course au sacre en L1. Et selon les spécialistes du site, ce ne sont pas les joueurs franciliens qui soulèveront le trophée à l’issue de la 38e journée, mais bel et bien Burak Yilmaz et ses coéquipiers, et ce malgré leur match nul 1-1 lors de la 37e journée.

Des cotes à l’avantage de la formation du LOSC

Même si Mauricio Pochettino et ses joueurs sont donnés gagnants, dimanche soir, face à Brest, par l’opérateur en vert, avec une cote de leur succès à 1,25, les Nordistes sont tout de même donnés vainqueurs du championnat. Les Dogues, ont, de leur côté, une cote de victoire face à Angers à 1,38, et concernant le fait de savoir qui remportera le trophée final, la cote des Lillois est à 1,35, bien devant celle des joueurs de la capitale, donnée à 3,25.