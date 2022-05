Pourquoi la LFP a choisi Kipsta pour fournir les ballons de Ligue 1 et Ligue 2 ?

Kipsta fournira les ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2, les cinq prochaines saisons. – @Sportune

Dimanche, au lendemain de la dernière levée de la saison 2021-2022, du championnat de France de Ligue 1, la marque allemande Uhlsport rangera ses sphères, pour laisser à Kipsta, le droit de fournir le football professionnel français en ballons (L1 et L2), pour les cinq prochaines saisons à venir. Kipsta est la division football du groupe Decathlon, une enseigne nationale qui justifie au moins pour partie, la décision de la Ligue de football professionnel (LFP), de collaborer avec elle.

Kipsta, marque de Decathlon est présente partout dans le monde

« C’est un projet novateur, à l’offre économique mais aussi qualitative, pour la proximité partout en France, en étant présent dans 330 magasins, au plus près de nos 40 clubs professionnels et pour la visibilité de la Ligue 1 à l’internationale, détaillent Sylvain Chapuis et Sebastien Vandame, respectivement directeur marketing et directeur des partenariats de la LFP. Jusqu’à présent, le ballon était vendu à 90%, en France. Là c’est une vraie opportunité pour le faire voir, dans des pays où Décathlon est très bien implanté, sur tout le continent africain, où nos championnats sont très populaires. Mais aussi en Chine, car Decathlon est un acteur extrêmement puissant, qui compte autant d’enseignes qu’en France. »

Un batterie de tests poussés depuis le Kipstadium, dans le nord de la France

L’implantation stratégique et mondiale du groupe et de sa filiale Kipsta est un argument de poids, mais à la Ligue, l’on rappelle qu’avant tout chose prime, « la qualité du produit ». « C’est pour cela qu’en voyant tous les ateliers de conception et les travaux de tests réalisés (au Kipstadium, sur une ancienne friche industrielle, à Tourcoing, rénovée en centre sportif et de performance, par la marque), plus le label FIFA Quality pro (pour couvrir les matchs de la FIFA), ces éléments ont été essentiels. »

Des ballons testés et approuvés par plus de 300 joueurs professionnels

Convaincus, les président des clubs l’ont été, et in fine les membres du conseil d’administration de la Ligue, chez qui « le choix de Kipsta a fait l’unanimité ». Avant cela, les premiers concernés, que sont les joueurs, ont été évidemment conviés à se prononcer. Trois cent footballeurs de huit clubs professionnels (les 5 premiers de la Ligue 1 en 2021, plus les trois de la Ligue 2 qui ne sont pas montés, à savoir le TFC, GF38 et PFC) ont ainsi été invités à tester, même à maltraiter les ballons, avant décision finale.

Kipsta fournira les ballons des clubs pros pour les cinq prochaines saisons

Après délibération, Kipsta a remporté un appel d’offre auquel ont répondu d’autres acteurs, plus traditionnel. Le contrat est signé pour les cinq prochaines saisons, à compter de l’exercice 2022-2023 à venir. Kipsta fournira les mêmes ballons à la Ligue 1 et la Ligue 2 (ça n’était pas le cas, avec le partenaire précédent), toutefois desginés différemment, d’un échelon à l’autre. Même la sphère du Trophée des champions, fin juillet, aura sa propre esthétique.