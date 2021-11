Pourquoi la Ligue 1 sur Canal + Décalé ? Maxime Saada l’explique

Cette saison, la Ligue 1 se joue régulièrement sur Canal + décalé. Le président du directoire du groupe Canal s’en explique.

C’est un choix de programmation qui prête à débats, depuis l’entame de la saison. La question a donc été directement posée à Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal +, ce jeudi matin, invité à revenir sur l’échec du dossier Mediapro, devant les rapporteurs de l’assemblée nationale. Pourquoi le groupe audiovisuel choisit-il C+ Sport pour les soirées de la Ligue 1 ?

La Ligue 1 sur Canal + décalé pour ne pas perturber les abonnés

« Nous avons mis en place le Top 14 (rugby), les samedis et dimanches. L’habitude est importante nous n’avons pas voulu la remettre en cause », explique Maxime Saada qui ajoute : « Nos abonnés le perçoivent très bien, nous ne souhaitions les perturber. » Ce dernier de rappeler ensuite, que « Canal + décalé est accessible à tous les abonnés Canal. C’est une chaîne du groupe, les moyens de productions sont donc rigoureusement identiques » (que pour un match sur Canal +.

Maxime Saada défend les audiences de la chaîne et les moyens qui lui sont accordés

Et le président du directoire de conclure sur C+ décalé : « C’est une une chaîne sur laquelle les audiences réalisées sont considérables », en prenant pour exemple le récent Grand-Prix du Mexique en Formule 1, diffusé sur Canal décalé : « C’est 783 000 abonnés, 15% de l’ensemble, sur la même chaîne que la Ligue 1, mais avec des scores supérieurs ». Ce week-end, Rennes – Montpellier, samedi, sera l’affiche sur C+ décalé.