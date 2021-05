PSG : Quand Marquinhos joue de la basse en concert avec L’Impératrice

L’histoire ne nous dit quand même pas, si le capi du PSG est doué de l’instrument. On a bien quelques indices, mais Marquinhos feint bien le geste, de celui qui joue et vibre pour sa passion. Ça, ça le connait. Invité par ALL, le sponsor maillot de son club, à répondre au défi d’un membre du programme de fidélité d’Accor, le défenseur s’est prêté au jeu.

Marquinhos à la basse aux côtés de L’Impératrice

Reçu en banlieue parisienne, à Clamart, dans un des établissements du groupe, Marquinhos s’est d’abord prêté à l’échange de son interlocuteur, avant de basculer d’une chambre à une autre, vers l’atmosphère fumant et sonore d’une scène de concert. L’y attendent les membres du groupe pop, L’Impératrice, pour un morceau d’artiste, avec un A majuscule.

Le capitaine du PSG est le premier à relever le défi

Cette activation d’Accor, s’inscrit dans le programme Limitless Challenges, qui invitent les membres à lancer des défis aux joueurs du collectif du Paris Saint-Germain. Marquinhos est le premier à répondre à l’initiative.