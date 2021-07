Stade Rennais : Détails des primes à gagner de la 1re Ligue Europa Conférence

La Ligue Europa Conférence, le nouveau format déployé par l’UEFA.

A jamais les premiers, les Rennais. Le club breton, sixième de la saison 2020-21 du championnat de France de Ligue 1 a validé son billet pour la Ligue Europa Conférence, le nouveau format créé par l’UEFA, en complément des deux coupes déjà existantes. Le Stade Rennais sera le seul club français à la disputer et de fait premier dans l’histoire.

Le Stade Rennais premier club français de la Ligue Europa Conférence

Trente deux clubs joueront le tournoi, programmé cette saison 2021-22, à partir du 16 septembre pour la phase de groupes, et jusqu’au 25 mai, au jour de la finale prévue à l’Air Albania Stadium de Tirana, en Albanie. La répartition des primes versées par l’UEFA aux clubs participants est, sur sa forme, à l’identique des aînées Ligue des champions et Ligue Europa.

Un prize money total de 235 millions d’euros et un minimum garanti de 3 M€

Avec une part commune à toutes les équipes, des primes distribuées au grès des performances dans la compétition, un classement au coefficient et la part de marché qui correspond à l’audiovisuel. Au total, le prize money de cette première édition de la Ligue Europa Conférence sera de 235 millions d’euros. A titre de comparaison, l’UEFA distribuera 465 millions d’euros au clubs engagés en Ligue Europa (les détails) et 2,1 milliards, à ceux de la Ligue des champions (détails). A minima, les trente deux formations de la nouvelle C3 ont la certitude de gagner plus de 3 millions d’euros, même en perdant tous leurs matches.

Le détail des primes de la Ligue Europa Conference 2021-22

– Prime commune aux 32 équipes = 2 940 000 €

– Victoire en phase de groupe = 500 000 €

– Match nul en phase de groupe = 166 000 €

– Premier de groupe : 650 000 €

– Deuxième de groupe = 325 000 €

– Seizième de finale = 300 000 €

– Huitième de finale = 600 000 €

– Quart de finale = 1 000 000 €

– Demi-finales = 2 000 000 €

– Finaliste = 3 000 000 €

– Vainqueur = 5 000 000 €

Classement de coefficient pour la Ligue Europa 2021-22

32e = 66 300 €

31e = 132 600 €

30e = 198 900 €

29e = 265 200 €

28e = 381 500 €

27e = 397 800 €

26e = 464 100 €

25e = 530 400 €

24e = 596 700 €

23e = 663 000 €

22e = 729 300 €

21e = 795 600 €

20e = 861 900 €

19e = 928 200 €

18e = 994 500 €

17e = 1 060 800 €

16e = 1 127 100 €

15e = 1 193 400 €

14e = 1 259 700 €

13e = 1 326 000 €

12e = 1 392 300 €

11e = 1 458 600 €

10e = 1 524 900

9e = 1 591 200 €

8e = 1 657 500 €

7e = 1 723 800 €

6e = 1 790 100 €

5e = 1 856 400 €

4e = 1 922 700 €

3e = 1 989 000 €

2e = 2 055 300 €

1er = 2 121 600 €