PSG : 13 médailles dont 9 d’or pour le PSG aux JO de Tokyo

LE PSG s’est illustré au Japon, avec ses athlètes engagés aux JO.

Si le PSG était une nation olympique, il tiendrait haut son rang dans la hiérarchie. Avec des titres, pour trois de ses sections. Le club de la capitale compte treize médailles, gagnées par ses athlètes sous contrat, au cours des Jeux Olympique de Tokyo, qui touchent à leur fin, ce dimanche.

Huit médailles gagnées par le PSG ce samedi

Neuf sont en or. Ce samedi, le handball raflé la mise, huit membres du club ont été médaillés, dont cinq sont champions olympique avec la France (Yann Genty, Vincent Gérard, Nedim Remili, Luka et Nikola Karabatic), deux sont en argent, sous le maillot du Danemark (Mikkel Hansen et Henrik Toft) et Ferran Sole a gagné le bronze avec l’Espagne.

Teddy Riner, Romane Dicko et les Bleus du judo en or

Plus tôt dans cette olympiade, les deux footballeuses Jordyn Huitema et Ashley Lawrence ont dominé la Suède d’Amanda Ilestedt et le tournoi féminin, avec leur sélection du Canada. De leur côté, Teddy Riner et Romane Dicko ont remporté ensemble, le tournoi par équipe de judo, sur les terres de la discipline, face au Japon, chez lui.

Le #PSG aux #JeuxOlympiques 🔥 9 🏅 (Romane Dicko, Teddy Riner, Jordyn Huitema, Ashley Lawrence, Yann Genty, Vincent Gérard, Nedim Remili, Luka et Nikola Karabati)

3 🥈 (Amanda Ilestedt, Mikkel Hansen et Henrik Toft Hansen)

1 🥉 (Ferran Sole) pic.twitter.com/3rWSXKIFUq — Sportune (@Sportunefrance) August 7, 2021

Treize médailles dont neuf d’or pour le PSG aux JO 2021

« C’est une réelle fierté de voir nos joueurs briller aux Jeux Olympiques avec leur sélection respective », a réagit ce samedi par communiqué, le directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc, pour saluer le succès du handball et de la France, à Tokyo.