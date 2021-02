PSG : 1re en maillot fourth et flocage mandarin face à Nice

Maillot 4th Jordan et flocage en Mandarin pour le PSG face à Nice.

Double information ce samedi, avant le match du PSG face à l’OGC Nice, en Ligue 1. Et deux qui concernent les maillots du club. La première est générale, ce samedi après-midi (à partir de 17h), les joueurs de Mauricio Pochettino porteront sur leurs épaules, le maillot fourth, sorti le 29 janvier dernier.

Première pour le maillot 4th Jordan x PSG

Celui couleur « rose ultime/noir », ainsi présenté par la marque Jordan Brand qui le commercialise, et sa plus grosse filiale, Nike. Jusqu’ici, il n’était resté qu’une pièce accessible aux supporters, aujourd’hui, les joueurs s’en emparent. Et ça n’est pas tout, car nous sommes entrés ce vendredi 12 février, dans l’année du Buffle, en Chine.

Paris s’associe au nouvel an chinois avec le flocage en Mandarin

Pour le célébrer, Kilyan Mbappé et ses partenaires auront tous un flocage de leur nom sur les maillots en Mandarin. Ce n’est pas pour eux une première, depuis déjà quelques années, le PSG s’associe au nouvel an chinois. Cet après-midi encore.