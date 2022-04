PSG 2e, les 10 clubs de foot qui gagnent le plus d’argent des sponsors

Les recettes du sponsoring progressent au PSG, à ce point de peser plus de 60% du total des revenus générés.

En mars dernier, le cabinet Deloitte a publié son rapport « Football Money League », qui classe les équipes en fonction de leurs revenus générés dans le football, la saison précédente (2020-21). Le société prend en compte les droits audiovisuels, la billetterie et les sponsors. Au global, la liste est dominée par les formations anglaises, qui représentent la moitié de ce top 10. Si seuls les revenus commerciaux sont pris en compte, le classement change, bien que les collectifs restent les mêmes. Le PSG, sixième au global, gagne quatre places, et fait partie du podium des 10 clubs de foot gagnant le plus grâce aux sponsors.

Deux clubs sont parvenus à augmenter leurs revenus de sponsors

Le PSG et Manchester City sont les deux seuls membres de ce top 10 à être arrivé à augmenter leurs chiffres d’affaires commerciaux, entre 2020 et 2021. Les Franciliens sont passés de 299 M€, à 337 M€, soit une hausse de 38 M€, tandis que les Citizens ont augmenté leurs recettes de 23 M€ (285 M€ à 308 M€). Si les autres équipes ont fait face à des baisses de revenus dans ce secteur, aucune ne fait pire que le FC Barcelone, qui a enregistré une chute de 61 M€ (338 M€ à 277 M€). Cependant, le contrat avec Spotify pourrait venir changer les choses dans les prochains rapports.

Les sponsors représentent plus de 60% des recettes du PSG

Si le club parisien parvient à se placer en deuxième position, c’est en partie due à la répartition de ses revenus. Il est le seul club de ce top 10, à dépasser la barre des 60% de recettes sponsors, avec 61%. C’est quasiment deux fois plus que le pourcentage de Chelsea (9e), qui est de 35%. La moyenne de cette liste pointe à 47,2%. Si l’on étend aux 20 équipes générant le plus d’argent grâce à la partie commerciale, seul le Zénith excède le palier en question, puisque 76% de son chiffre d’affaires provient de ses commanditaires, soit 161,5 M€.

Les 10 clubs de football qui gagnent le plus grâce aux sponsors

Bayern Munich = 345,2 M€ (56%) Paris Saint-Germain = 337,4 M€ (61%) Real Madrid = 321,6 M€ (50%) Manchester City = 308,2 M€ (48%) FC Barcelone = 276,6 M€ (47%) Manchester United = 262,2 M€ (47%) Liverpool = 238,4 M€ (43%) Juventus Turin = 188,7 M€ (43%) FC Chelsea = 175,5 M€ (35%) Tottenham Hotspur = 170,8 M€ (42%)

*Les nombres entre parenthèses représentent le pourcentage des revenus sponsors sur les recettes totales