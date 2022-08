$PSG 3e, les Fan Token à la plus forte capitalisation dans le foot

Le Token fan du PSG avoisine les 10 euros de capitalisation.

Depuis quelques années maintenant, nombreux sont les clubs de foot à s’être lancés dans l’univers des fan tokens. Ces jetons numériques, qui peuvent s’acheter et se revendre en quelques clics, permettent à leurs détenteurs de bénéficier d’avantages, de contenus exclusifs et de participer aux décisions secondaires concernant leur équipe favorite. En Ligue 1, le PSG a été le premier club à se positionner sur ce terrain innovant, en 2019 et l’AS Monaco lui a emboité le pas, l’année dernière. D’ailleurs, les jetons du club parisien figurent parmi les plus demandés.

Le fan token du PSG 3ème capitalisation dans le foot

Parmi les clubs de football possédant des fan tokens, celui du PSG représente la troisième plus forte capitalisation des jetons de fans, approchant les 30 millions de dollars. C’est plus que des clubs comme Manchester City, Barcelone, la Juventus ou encore l’Atlético Madrid. À l’heure où nous écrivons ces lignes, un fan token du club de la capitale vaut 9,39 €, contre moins de 2 €, celui de Monaco. La capitalisation du jeton fan du club princier est en dessous des 3 millions de dollars.

Un club brésilien largement devant

Comme pour un actif classique, le cours d’un fan token fluctue en permanence, en fonction de l’actualité du club, de ses performances et bien d’autres paramètres. À l’heure actuelle, c’est le fan token d’un club brésilien qui détient la plus forte capitalisation du marché. Et de loin. En effet, celle du fan token du FC Santos dépasse les 50 millions de dollars, très supérieure aux jetons fan de la Lazio de Rome (34 M$), deuxième devant le PSG. Le fan token de l’ancien club de Neymar a explosé ces derniers jours, avec une augmentation de 123% sur la semaine écoulée. Un jeton numérique de l’équipe brésilienne s’acquiert actuellement un peu plus de 13 euros.