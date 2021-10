PSG, 4e à 1 milliard : Les 10 collectifs les plus chers selon KPMG

Illustration picture of the empty stands during the friendly match between Paris Saint Germain and Sochaux on August 5, 2020 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport) – — – Parc des Princes – Paris (France)

Kylian Mbappé n’est plus le joueur le plus cher de la planète football. Conclusion tirée de la dernière analyse du cabinet d’audit et d’expertise marketing, KPMG. La valorisation du champion du monde français chute de 36 millions d’euros sur les trois derniers mois, à 139,5 millions, il est désormais devancé d’Haaland (114,2 M€), mais reste l’élément le plus couteux du collectif du PSG. Qui lui même, vaut un milliard d’euros.

Le PSG au pied du podium des collectifs les plus chers du foot

Presque tout pile, KPMG valorise le collectif parisien à 1 002 millions d’euros et le classe présentement quatrième, dans la hiérarchie des plus chers du moment, en ce mois d’octobre 2021. Au pied d’un podium que campent exclusivement les clubs anglais. Ils sont quatre dans les cinq premiers et cinq, dans le top 10. C’est illustrer la domination des sujets de sa-Majesté, dans leur ensemble.

Mbappé et Neymar dans le top 10 des individualités les plus cotées

Le Paris Saint-Germain est le seul club français dans le top 10, sachant qu’il faut a minima les 732 millions de l’estimation du FC Barcelone, pour en être. Le PSG remonte dans la hiérarchie, à la faveur de son recrutement opéré cet été. Et ce, même si Mbappé se « déprécie », conséquence de son contrat qui tire vers la fin, au 30 juin prochain. Neymar est avec lui (à 115,5 M€), dans le top 10 des footballeurs les plus chers du moment.

Les 10 collectifs du foot les plus chers du moment selon KPMG