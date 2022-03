PSG 4e, les 20 plus grosses masses salariales du foot selon l’UEFA

A 407 M€, le PSG avait la 4e masse salariale la plus fournit du foot européen, en 2020, selon l’UEFA. Depuis, avec l’arrivée de Messi ou de Sergio Ramos, il est possible que le club ait progressé, dans cette hiérarchie.

Après avoir récemment analysé, les 20 équipes ayant généré le plus de revenus en Europe, attardons-nous, ce jour, sur les charges des clubs pour ce qu’ils ont de plus dépensier, à savoir leurs masses salariales, prises au bilan de la saison 2020. Ces chiffres sont tirés du rapport de benchmarking des ressources et dépenses des clubs de l’UEFA. Seule la formation du PSG représente le championnat français, dans ce top 20, qui avoisine les 7 milliards d’euros cumulés.

Le PSG au pied du podium de ce classement

Le club francilien se place en 4e position, avec une masse salariale de 407 millions d’euros. Cela représente une hausse de 10%, par rapport à 2019. Seuls Manchester City (+12%) et Crystal Palace (+12%) ont connu une augmentation plus forte. La masse salariale chargée du PSG est proche de celle du Real Madrid, avec toutefois de possibles disparités sur le niveau des charges sociales et patronales payées, d’un pays à un autre. A Paris, elle est de 407 millions d’euros et elle pèse, selon le rapport 73% du chiffre d’affaire de l’opérationnel. C’est beaucoup, mais cela reste plus contrôlé que des équipes comme Leicester ou la Roma, qui dépassent les 100%, à respectivement 105 et 112%.

Les clubs de Premier League ont les plus grosses masses salariales

Les équipes du championnat anglais dominent numériquement ce classement, puisqu’une formation sur deux est Britannique. Cela n’empêche pas le FC Barcelone de truster la première place, avec 489 millions d’euros de masse salariale. A cette époque, Lionel Messi était encore blaugrana. Au total des vingt clubs du championnat, au bilan 2020, la Premier League cumulait 3,8 milliards d’euros en salaire, le championnat devance celui d’Espagne (La Liga), à 2,1 milliards d’euros. La Ligue & est un peu plus loin, à 1,4 milliards d’euros.

Top 20 des clubs ayant les plus grosses masses salariales en 2020 selon l’UEFA