PSG 5e, les collectifs les plus chers sur le mercato selon KPMG

En ce mois de juillet 2022, le collectif du PSG vaut un peu moins que le milliard, sur le marché des transferts.

Une saison s’achève à peine que la suivante débute et avant même de connaître le dénouement de ce mercato et le profil précis de toutes les équipes, voilà déjà la valorisation des collectifs du moment, pour les dix plus chers du football, selon le cabinet d’audit et d’expertise comptable, KPMG. Le PSG est dans ce classement, son équipe vaut 959 millions d’euros, en ce mois de juillet 2022.

Le collectif du PSG valorisé à 959 M€

Paris compte dans ses rangs le joueur que Football Benchmark, la branche foot de KPMG pointe pour plus coté sur le marché des transferts, à 230,1 millions d’euros, maintenant qu’il a prolongé trois ans, jusqu’en 2025. Manchester City campe le reste du podium des joueurs, avec Erling Haaland, deuxième (143,8 M€) et Phil Foden (140,2 M€), qui suit le Norvégien. Conséquemment, Manchester City a, présentement, le groupe le plus cher du football mondial, à 1,243 milliards d’euros.

Le poids des collectifs anglais sur le mercato

Au nombre de six sur les dix, les clubs anglais sont dominants, comme une preuve s’il en fallait, de la toute puissance de la Premier League. A propos de Tottenham, classé devant Chelsea, les auteurs de l’étude expliquent qu’ils ont inclus les récents mouvement entrants opérés par les Spurs (Lenglet, Bissouma, Perisic, Richarlison), tandis que les Blues ont perdu Romelu Lukaku, de retour à l’Inter Milan.