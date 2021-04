PSG : 7777€ perdus sur le Bayern Munich

Une mise de 7777 euros sur la victoire du Bayern, perdue à l’issue du match aller.

La victoire du PSG mercredi dernier, contre le Bayern Munich n’a pas fait que des heureux. En effet, le succès parisien, a fait perdre de l’argent à certaines personnes. Un individu a misé 7777 € sur une victoire des Allemands, face au club de la capitale, cotée à 1,9. Il aurait pu remporter près de 14 777 €, mais il a finalement conclu sa soirée, avec zéro euro empoché. Heureusement, d’autres ont fait le bon choix, en misant sur l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino, en misant sur des scénarios plutôt improbables.

Le PSG bat le Bayern avec un but de Marquinhos

La plus grosse cote validée chez un des opérateurs les plus influents du marché, à l’occasion du choc entre le PSG et le Bayern Munich, est à hauteur de 45. Un parieur a fait le choix osé, de miser 50 €, sur un but de Marquinhos et le PSG qui l’emporte à la fin de match, et a remporté 2250 €. Le Brésilien a inscrit la deuxième réalisation de la rencontre, sur une magnifique ouverture de Neymar, pour permettre aux siens de mener 2-0. Enfin, le plus gros gain de cette soirée, est de 12 500 €, le doublé de Mbappé a permis de multiplier par 12,5, une mise de 1000 €.

Les cotes du match retour

Le résultat au match aller, a pour conséquence d’avantager le PSG, dans une éventuelle qualification. Les coéquipiers de Neymar, sont favoris, une accession vers les demi finales est cotée à 1,36. Paradoxalement, 60 % des joueurs ont parié sur une accession du Bayern Munich vers le prochain tour, qui vaut 3,15 fois la mise de départ. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé au match aller, est grandement plébiscité par les parieurs, sa réalisation est misée par 85% des joueurs, et rapporterait 2,1 euros pour 1 de misé.