PSG 7e, les 10 clubs qui dominent la Ligue des champions sur les primes

Le PSG dépasse les 50 M€ de primes gagnées en Ligue des champions. Comme dix autres clubs, à ce stade du tournoi.

Plus qu’une journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, avant l’ouverture des tours éliminatoires. Onze équipes sont déjà qualifiées, dont le PSG, et le LOSC en embuscade bien placé, peut-aussi espérer composter son billet. Les Dogues ne jouent toutefois pas dans la même cours que les Parisiens, sur les primes gagnées dans cette C1 (voir leur total ici). Cela, principalement, du fait du classement au coefficient, qui récompense les dix dernières saisons européennes.

52,66 M€ gagnés par le PSG depuis le début

Le Paris SG, fort de son expérience passée est bien classé, et cela se vérifie au cumul des bonus gagnés depuis le début de cette Ligue des champions, à l’addition de la prime commune aux 32 équipes, des performances en phase de poules et du coefficient UEFA. A ce stade du tournoi, Paris repose sur un total de 52,66 millions d’euros, le septième plus élevé parmi tous les clubs engagés, cette saison 2021-2022.

Le Bayern Munich et le Real Madrid dominent sur les primes

Ils sont onze à dépasser les 50 millions d’euros, l’Ajax en plus des dix listés ci-dessous. Cela, précisions d’importance, ne prenant pas en compte la part finale en plus des droits de la télé, calculée selon le nombre de clubs d’un même pays engagés et la part payée par le diffuseur. Sans cela donc, c’est le Bayern Munich qui domine, à 64,88 millions d’euros garantis. Le Real Madrid suit non loin, à plus de 63 millions d’euros. Dans le top 10, huit clubs sont qualifiés, le Barça et l’Atlético Madrid devront patienter jusqu’à la dernière levée pour être fixés.

Les 10 clubs qui cumulent le plus de primes en Ligue des champions *

10. Atlético Madrid (Espagne) = 51 206 000 €

9. Manchester United (Angleterre) = 52 258 000 €

8. Liverpool (Angleterre) = 52 380 000 €

7. Paris Saint-Germain (France) = 52 662 000 €

6. Manchester City (Angleterre) = 55 265 000 €

5. FC Barcelone (Espagne) = 56 280 000 €

4. Juventus (Italie) = 57 539 000 €

3. Chelsea FC (Angleterre) 59 813 000 €

2. Real Madrid (Espagne) 63 224 000 €

1. Bayern Munich (Allemagne) = 64 887 000 €

* Hors marketpool