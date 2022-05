PSG : 8 entraîneurs libres sur le marché pour remplacer Pochettino

Des entraîneurs libres pour le PSG.

Bien que le PSG ait réussi à reconquérir son trône en Ligue 1, la saison des Parisiens laisse un goût amer en bouche. Des changements ont été annoncés, et l’une des victimes devrait être Mauricio Pochettino. Seulement l’Argentin, prolongé l’été dernier, est encore sous contrat jusqu’en 2023, s’il est écarté, son club devra s’acquitter d’une indemnité. Pour « compenser », le PSG ne pourrait-il pas se tourner vers le marché des agents libres, riches de quelques noms ronflants ?

8 entraîneurs libres pour remplacer Pochettino : Rafael Benitez ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 8

Un coach libre pour le PSG, c’est des coûts en moins

Même s’il est vrai que tous ceux de la liste à voir en images ci-dessus ne se valent pas, parfois moins sur le palmarès, que la dynamique du moment. L’on pense, par exemple, à l’Espagnol Rafael Benitez, qui a la Ligue des champions que convoite le PSG, à son tableau de chasse. Mais ses dernières expériences, dont un échec à Everton, sont des limites à l’ambition parisienne. Les autres comme lui, ont l’expérience du banc de grosses cylindrées classe C1, des jeunes loups à de plus vieux stratèges, mais pour certains avec des résultats sportifs aux bilans mitigés. Pas sûr qu’ils répondent au standing du club.

Zinedine Zidane a le parfait profil de l’élu

Un seul dans cette liste coche vraiment toutes les cases. Et son nom revient sans cesse comme un boomerang, à mesure que Mauricio Pochettino s’approche de la fin de son aventure. Sauf peut-être ses origines marseillaises et son amour naturel pour l’OM, Zinedine Zidane a sinon tout de l’élu au poste et le rôle, dans le club le plus ambitieux du pays, semble taillé pour lui. En a-t-il seulement l’envie ? Lui ou le Paris Saint-Germain ? Encore un peu de suspense…