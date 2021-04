PSG : 8 M€ le point gagné par Tuchel sur le banc du PSG

Thomas Tuchel a dirigé plus de 100 matches du PSG et gagné 18,75 millions d’euros de salaire, hors primes et indemnités de licenciement.

C’est le 20 décembre dernier que le Paris Saint-Germain a pris la décision de rompre le contrat, l’unissant à son coach Thomas Tuchel, à six mois de la fin de son contrat. Le technicien allemand a passé deux ans et quasiment six mois sur le banc de l’effectif professionnel du club, deux fois champion de France, et finaliste de la Ligue des champions sous sa coupe.

127 rencontre pour Tuchel sur le banc du PSG

Thomas Tuchel approchait un salaire mensuel brut de 625 000 euros, il était à ce titre le coach le mieux payé du championnat de France, tout le temps où il a été en poste. Sur la longueur, l’actuel entraîneur des Blues de Chelsea a donc gagné 18,75 millions d’euros de salaires cumulés. Sur cette période, il a disputé un total de 127 rencontres avec le Paris Saint-Germain.

Pochettino encore loin de ce compte. Mais…

Au bilan, Thomas Tuchel a gagné une moyenne de 2,35 points qui, rapportés à l’intégralité de ses salaires, avoisine les 8 millions d’euros, le coût d’un point. Son successeur, Mauricio Pochettino est encore loin de ce résultat, mais il n’est pas à exclure qu’il élève à son tour, ce coût du point gagné. Car l’Argentin, avec 940 000 euros brut mensuels, est le coach le mieux payé de l’histoire du football de clubs, en France. A ce stade, après trois mois au PSG, un point lui vaut 1,3 millions d’euros.