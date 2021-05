PSG, 8e. Les 10 clubs de foot les plus chers en 2021

Valorisé à 1,754 milliards d’euros, le PSG est le huitième club le plus cher du foot.

La pandémie mondiale ne fait pas de différence, elle affecte le monde économique dans son ensemble ; le sport notamment et le football en particulier. Toutes les équipes ont été touchées, des géantes au plus modeste, à des degrés toutefois variés. Le rapport Football Club Valuation, de KPMG Football Benchmark, sur la valorisation des clubs de football, en est l’illustration.

Matches à huis clos, championnats contrariés et crise mondiale justifient une baisse générale des valeurs des clubs

Sur les 32 écuries les plus chères du Vieux continent, exception faite des trois nouveaux entrants, toutes ont une estimation donnée à la baisse, en 2021. Pour les formations du top 10, les variations vont de -8% pour le PSG, le moins fragilisé, à – 20% en ce qui concerne Manchester United. Le rapport note toutefois que sur la longueur, à 5 ans, 23 des 27 clubs toujours présents se sont bonifiés. Paris est cette année, le huitième club d’Europe à la plus forte valorisation, à 1,754 milliards d’euros, d’après Andrea Sartori et ses équipes au sein de la division, KPMG Football Benchmark.

Le PSG est valorisé à 1,754 millions en 2021 d’après le Football Club Valuation

La valeur d’entreprise, ce que les auteurs de l’étude appellent l’EV, se mesure selon plusieurs métriques et l’algorithme développé à cet effet. Les revenus, charges, salaires, bénéfices ou performances sur le trading sont notamment pris en compte. De même que la popularité des équipes, leur potentiel sportif, les droits de l’audiovisuel et l’intérêt des diffuseurs pour chaque club, enfin le stade et sa propriété, pour les entités qui exploitent leur propre enceinte.

1⃣ day to go until the release of our 2021 Clubs’ Valuation Report. Over the last five annual editions, during the years before the coronavirus pandemic, the aggregate Enterprise Value (EV) of the top 32 European clubs continuously increased. #ClubsVal #KPMGFBM pic.twitter.com/eDIreKVQgh — KPMG Football Benchmark (@Football_BM) May 26, 2021

L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sont dans le top 32 de l’année

En 2021, le Paris Saint-Germain est dans le top 10, en présence d’une majorité de clubs anglais ; et deux d’Espagne dominants que sont, dans cet ordre, le Real Madrid, à 2,909 millions d’euros et le FC Barcelone, à 2,869 millions d’euros. L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sont également classés dans le top 32 ; les Lyonnais 16es et les Phocéens, 31es, nouveaux entrants dans le classement. Nous étudierons leur cas, en suivant, dans la journée.

Les 10 clubs les plus chers en 2021 selon l’étude KPMG Football Benchmark

10. Juventus = 1 480 M€ (-15%)

9. Tottenham = 1 708 M€ (-17%)

8. Paris Saint-Germain = 1 754 M€ (-8%)

7. Chelsea = 1 875 M€ (-15%)

6. Manchester City = 2 170 M€ (-17%)

5. Liverpool = 2 284 M€ (-14%)

4. Bayern Munich = 2 621 M€ (-9%)

3. Manchester United = 2 661 M€ (-20%)

2. FC Barcelone = 2 869 M€ (-20%)

1. Real Madrid = 2 909 M€ (-16%)