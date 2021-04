PSG : A combien s’élève la fortune de Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé, 22 ans, a déjà amassé une coquette fortune, mais son talent ballon au pied l’autorise à viser beaucoup plus encore.

Sa carrière n’est encore qu’à ses débuts, quoiqu’elle avance peu à peu, pour Kylian Mbappé elle suit le chemin des plus grands. Champion du monde des nations, champion de France et vice-champion d’Europe en club, à seulement 22 ans, son palmarès ferait déjà rêver bien du monde, et lui encore le temps de l’étoffer.

En fin de contrat en 2022 avec le PSG, il va bientôt être revalorisé

Forcément qu’en tant que joueur spécial, il jouit de considérations spéciales. Le Paris Saint-Germain le chouchoute, d’autres le désirent et les marques se pressent à lui, pour s’associer à son image. Contractuellement parlant, Kylian Mbappé est lié au PSG, jusqu’en 2022, avec un salaire évolutif, à plus de 25 millions d’euros brut, cette saison 2020-21. A très court terme, l’avenir joue clairement à son avantage, il discute extension (et donc revalorisation), de son contrat, sans exclure sinon d’aller chercher fortune, sportive et financière, ailleurs.

Les sponsors se pressent, Mbappé prend le temps et choisi

Les sponsors l’ont aussi à la bonne. Nike est son premier, il porte des produits de la marque à la Virgule, depuis ses 15 ans. Son partenariat lui rapporte près de 3 millions d’euros annuels. Et le reste presque autant, il est devenu tour à tour, l’image des montres Hublot, des aliments pour les enfants, Good Goût et des produits pour l’esthétique masculine, Bulk Homme. Il développe aussi sa propre marque capsule, KM, en collaboration avec son équipementier.

Dans le top 10 des footballeurs les plus suivis du web

Le gamin de Bondy est un crack qui plaît au public et fédère autour de lui. Il est le footballeur le plus suivi de sa génération, sur les réseaux sociaux, il vient d’entrer dans le top 10 mondial, à l’addition des deux principaux du moment, Twitter et Instagram, avec plus de 55 millions d’abonnés. Il marche sur les traces des Ronaldo, Messi et Neymar, qui les comptent par centaines de millions.

La fortune de Kylian Mbappé n’en est qu’à ses prémices

En dehors de cela, Kylian Mbappé est particulièrement discret sur sa vie extra-sportive. On sait qu’il réside au coeur de la capitale, dans un appartement non loin des Champs Elysées. Certains lui prêtent l’achat d’une Ferrari, avant même sa majorité, mais l’info n’a jamais été vérifiée. La fortune de Kylian Mbappé n’est qu’estimation donnée par la plateforme Celebrity Net Worth, à 95 millions de dollars (78,5 M€). De façon plus certaine elle est croissante, pour lui qui peut viser bien des records sportifs. Et économiques.