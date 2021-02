PSG : A combien s’élève la fortune de Nasser al-Khelaïfi ?

Nasser al-Khelaïfi est riche, mais pas autant que certaines rumeurs l’écrivent à son sujet.

Il est celui qui préside et veille à la réussite du PSG, depuis le premier jour du projet déployé depuis, par Qatar Sport Investments (QSI). Mais Nasser al-Khelaïfi n’est pas le propriétaire du club champion de France en titre, qui appartient à la famille royale, via un fond souverain dédié au développement de la franchise de football.

Des chiffres délirants sur la prétendue fortune de Nasser al-Khelaïfi

Contrairement à ce qu’écrit The Sun, la semaine dernière, dans un sujet consacré aux propriétaires de clubs, les plus riches dans le monde, Nasser al-Khelaïfi n’appartient pas à cette catégorie. Pas plus d’ailleurs, qu’il possède une fortune estimée à 8 milliards de dollars comme indiqué dans le sujet, où manque également la famille Pinault au Stade Rennais.

Président du PSG, patron de BeIN Sports

Du président du PSG et dirigeant du groupe audiovisuel BeIN Sports qu’il est aussi, on a des chiffres de sa carrière professionnelle, depuis la tenue d’un procès en suisse, avec NAK sur le banc des accusés aux côtés de Jérôme Valcke, ancien secrétaire de la FIFA. Procès dont al-Khelaïfi a été depuis acquitté.

Première «révélation» au procès de Nasser al-Khelaïfi: ses revenus, estimés entre 15 et 25 millions de dollars annuels, et sa fortune, située entre 70 et 100 millions. — Laurent Favre (@LaurentFavre) September 16, 2020

Payé comme un cadre du collectif du PSG

Mais à cette occasion ont été donnés des éléments de sa rémunération, selon les chiffres rapportés pas un journaliste du média suisse Le Temps, il gagne de 15 à 20 millions de dollars par an. Cela pour diriger, le PSG, BeIN Sports et camper d’autres rôles comme celui de président de la Fédération asiatique de tennis et de la Fédération du Qatar, de squash, tennis et badminton.

Une fortune estimée à moins de 100 M€

Nasser al-Khelaïfi, 46 ans, est payé comme les footballeurs du Paris Saint-Germain qu’il dirige. Ça lui vaut une fortune estimée de 70 à 100 millions de dollars (de 59 à 84,5 M€), c’est certes énormément d’argent, mais à quelques années lumière des sommes annoncées à son sujet.