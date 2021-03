PSG : A jamais les premiers à 100M de fans

Le PSG vient de franchir le cap des 100 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Le Paris-Saint-Germain, vient de dépasser les 100 millions suiveurs sur les réseaux sociaux. Un chiffre, qui lui permet d’être l’une des franchises sportives, les plus suivies de la planète et la première à ce niveau, dans le sport français. Il y a 10 ans, au moment de l’arrivée du Qatar, le club de la capitale dénombrait seulement 500 000 fans, soit une augmentation impressionnante de 19 900 %.

Le nombre de fans du PSG augmentent de 25 % en un an

Malgré le manque de lien social entre le club et les supporters, à cause de l’épidémie de Covid-19, il y a eu une augmentation du nombre de fans du PSG, de 25 %, sur les réseaux sociaux en un an. La finale de Ligue des Champions disputée par les Parisiens, en août dernier, a permis d’attirer un public encore plus jeune et large au sein de la communauté internet de l’institution.

Des fans dans le monde entier

Même si les supporters du PSG sont essentiellement Français, le club fédère désormais des aficionado du monde entier, regroupés dans plus de 117 fans clubs dans plus de 30 pays. C’est au Brésil, mais aussi en Chine, qu’il y a le plus de suiveurs de l’équipe de Neymar. Le PSG, est aussi le deuxième Club de football le plus suivi au monde sur Tik Tok, dépassant les 5 millions de followers.