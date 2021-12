PSG : A la bourse du Token, le PSG a le plus cher du football

A près de 15 dollars, le PSG a le Fan Token le plus cher du football.

C’est un phénomène encore un peu marginal, mais qui ne devrait pas le rester, car de plus en plus de clubs rejoignent le programme. Celui que propose Chiliz, derrière la plateforme Socios.com, où circulent les Fans Token, ces jetons non fongibles (NFT), dont se servent les supporters des club, pour obtenir des droits inédits : contenu exclusif, participation à des concours, à des sondages pour mener la vie du club, à des rencontres avec le staff ou les joueurs…

Le PSG pionnier en Ligue 1 sur les Fans Token

En Ligue 1, l’AS Monaco vient tout juste de se lancer dans l’univers des Token. Le PSG l’a déjà fait bien avant, pionnier en France, depuis plus de trois ans désormais. Et aujourd’hui, le club de la capitale a le cours le plus élevé, à la bourse des Fans Token, tel que nous l’avons relevé sur la plateforme Coin Market Cap.

Le Token du PSG a le cours le plus cher celui de Monaco reste à définir

Ce jour du 4 décembre, un Token du PSG vaut 14,5 dollars. Certes, il est en baisse, continue depuis le jour du transfert de Lionel Messi. A l’époque, il a grimpé à près de 50 dollars. Mais ce Fan Token x PSG est le plus cher sur le marché. Plus que celui du FC Barcelone à 9 dollars, de la Juventus, à 8,9, l’Atlético Madrid 7,5 ou l’AC Milan, à 5,5 dollars. Le cours du Token de l’AS Monaco n’a, pour sa part, pas encore été défini sur le marché. Comme l’ASM, des équipes ou événements du foot ou plus largement du sport, rejoignent régulièrement le groupe Chiliz.