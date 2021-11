PSG : A l’amortissement, combien Paris devrait-il vendre Icardi ?

Plus Mauro Icardi accumule les soucis, plus sa valeur diminue sur le mercato.

Mauro Icardi restera-t-il un joueur du PSG, passé le mercato d’hiver ? Ça n’a rien de sûr, en ce qui concerne l’attaquant argentin, qui vit une période très compliquée, entre perte de confiance sportive, concurrence particulièrement élevée et des soucis conjugaux pour écorner sa réputation auprès des fans qui s’inquiètent. Il se murmure que l’Atlético Madrid serait intéressé par son profil. Icardi est arrivé au PSG, en 2020, définitivement, après une saison en prêt.

A l’amortissement il vaut 31,25 M€ pour le PSG

A l’époque, le club de la capitale a levé l’option d’achat fixée à 50 millions d’euros par l’Inter Milan. Combien Paris devrait-il le céder à l’amortissement de l’indemnité payée ? Précisément 31,25 millions d’euros, s’il est vendu cet hiver ou 25 millions d’euros, si c’est au cours de l’été prochain, puisque le joueur de 28 ans a paraphé un contrat sur quatre ans, jusqu’en juin 2024 ; soit 12,5 millions d’euros amortis chaque saison.

Une valorisation possiblement plus faible de Mauro Icardi sur le mercato

C’est finalement peu ou prou l’estimation que donne de lui la plateforme Transfermarkt qui le donne à 35 millions d’euros, sur ce mercato. Mais l’Observatoire du football livre une analyse beaucoup plus sévère, en le valorisant entre 10 et 15 millions d’euros. Pour un buteur international argentin au pédigrée de l’attaquant de 28 ans, c’est relativement peu. Mais symptomatique de la phase complexe qu’il traverse, professionnellement mais aussi personnellement, dans son quotidien avec son épouse et par ailleurs agent sportif, Wanda Nara.