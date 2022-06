PSG : Accor prolonge et devient sponsor sur les maillots d’entraînement

Le PSG et ALL unis quatre ans de plus.

Accor cède de l’espace, sur le maillot du Paris Saint-Germain, mais le groupe hôtelier ne rend pas pour autant son tablier. Alors qu’hier mercredi, a été dévoilé la nouvelle tunique, saison 2022-2023, avec Qatar Airways en place de sponsor majeur, ce jeudi au lendemain, le club de la capitale et son partenaire Accor prolongent leur engagement.

ALL prolonge et pose son logo sur les maillots training

Accor est désormais engagé pour quatre ans, jusqu’en 2026. Et de l’espace ventral sur les maillots, le groupe hérite d’une autre tenue, qu’est celle prévue pour les entraînements, avec une présence sur la manche des maillots. Toujours, pour la marque ALL, qui est le programme de fidélité d’Accor. « En trois ans, nous avons partagé des émotions inoubliables sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui, nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre aventure afin de continuer à surprendre et à ravir la famille PSG x ALL », déclare Marc Armstrong, le responsable du sponsoring au PSG.

Une prolongation de quatre ans moins couteuse pour Accor

Ce partenariat de ALL avec le PSG, a été initié en 2019. Pendant trois ans, le nouveau programme de fidélité d’Accor, a bénéficié d’une visibilité majeure sur le maillot des joueurs, de Tuchel puis de Pochettino. Le contrat portait sur un engagement annuel proche de 60 millions d’euros annuels, plus ou moins. C’est aussi ce que va payer la compagnie Qatar Airways pour la même chose. Pour ALL, l’investissement sur la manche des maillots n’est pas connu, mais il est forcément bien moindre que le précédent.