PSG, ASSE, OL : La dynamique des affluences se poursuit en Ligue 1

En dépit du soutien plus important que jamais, cette saison 2021-2022, l’ASSE s’est inclinée face à l’OM, ce dimanche

Pour la deuxième fois en 2021-2022, deux journées consécutives ont enregistré plus de 250 000 spectateurs, en tribunes. Cela n’était plus arrivé depuis la fin octobre, et les journées 10 et 11. Avec près de 254 024 supporters présents dans les stades de Ligue 1, cette 30e manche représente la 6e plus grosse affluence, depuis le début de la saison. Bien en a pris à ceux qui se sont déplacés, car le week-end a été riche en matchs à rebondissement, comme ceux de l’ASSE, du PSG ou encore de l’OL. Ce week-end a été également fertile en buts, puisque 32 réalisations ont été inscrites durant ces 10 rencontres, dont 4 à plus de 5 buts.

Les rencontres de l’ASSE et du PSG dominent cette journée

Les matchs du PSG font toujours le plein. Hors jauge, les Parisiens n’ont jamais joué devant moins de 40 000 personnes, et cette fois-ci, face au FC Lorient, le compte a été juste. Les supporters parisiens ont pu assister à la démonstration de leur équipe. Une victoire 5-1, et des performances de grande qualité de la part du trio d’attaque. Mais le Parc des Princes n’est pas la seule enceinte, où le public s’est rendu en masse, à Geoffroy-Guichard, l’affluence fut encore supérieure. Avec 41 278 places occupées, Saint-Etienne réalise la meilleure performance de son exercice 2021-2022. En dépit de ce fort soutien, les Verts n’ont pas été en mesure de s’imposer face à l’OM, et s’inclinent sur le score de 4-2.

L’OL au-dessus de la moyenne, à la différence de OGCN-SRFC

Pour ce 30e week-end de Ligue 1, en moyenne 25 402 spectateurs se sont déplacés dans les stades, des équipes du championnat français. 34 376 supporters étaient présents, lors de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le SCO Angers. Ils ont pu assister à un festival de buts, puisque les Gones se sont imposés sur le score de 3-2. Si l’affluence au Groupama Stadium a largement dépassé la moyenne de cette 30e journée, ce n’est pas le cas du choc pour l’Europe, entre Nice et le Stade Rennais. Pour l’occasion, l’Allianz Riviera n’a accueilli « que » 24 086 personnes. Malgré sa victoire lui permettant de s’éloigner de la zone relégable, c’est l’ESTAC qui a enregistré le plus petit nombre de personnes en tribunes (9 402).

Les affluences de cette 30e journée de Ligue 1

Saint-Etienne – Marseille = 41 278

Paris – Lorient = 40 000

Lille – Bordeaux = 36 351

Lyon – Angers = 34 376

Strasbourg – Lens = 26 005

Nice – Rennes = 24 086

Metz – Monaco = 19 812

Clermont – Nantes = 11 785

Montpellier – Brest = 10 929

Troyes – Reims = 9 402

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 743 664 15 49 578 Paris 607 064 15 40 471 Lille 498 984 15 33 266