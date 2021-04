PSG – ASSE : Quel sera le résultat selon les bookmakers ?

Le PSG reçoit l’ASSE ce dimanche soir.

Comment le PSG a-t-il digéré sa folle semaine européenne ? C’est un peu l’inconnue du choc qui attend le club, à domicile, contre l’ASSE, ce dimanche. Pour Saint-Etienne, Paris est une bête noire ces dernières saisons. Mais peut-être est-ce l’occasion, pour les hommes de Claude Puel, de rendre des coups à un adversaire qui se présentera possiblement diminué, et probablement fatigué.

Même diminué le PSG est largement favori contre l’ASSE

L’ASSE va-t-elle frappe fort cet après-midi ? Les bookmakers de France sont sévères avec elle, ils n’y croient pas un instant. Preuve étant que le succès parisien ne vaut qu’une migre cote de 1,3, tandis que la victoire stéphanoise approche les 10 contre un, parfois même les dépasse. Entre les deux, le nul paie 5,85 fois la mise initiale. Dans ce contexte, il ne fait pas de doute, pour les opérateurs nationaux, que l’équipoe de Mauricio Pochettino va s’imposer.

Neymar ou pas, Kylian Mbappé a bonne cote de marquer

Sur quel score ? Plusieurs lui sont favorables : le 2-0 d’abord (à la cote de 5,5), sinon le 1-0 (6,45), le 3-0 (6,8) ou le 2-1 (7). Au mieux les Verts peuvent-ils viser un match nul, 1-1, coté à la moyenne de 8,85. Avec sa force de frappe offensive, Paris ne manquera pas d’argument à opposer à Saint-Etienne. Mbappé est le premier d’entre eux, un but de sa part paie 1,8 fois la mise. Neymar étant absent, Moise Kean (2,2) et Mauro Icardi (2,26) le secondent. Wahbi Khazri et Denis Bouanga sont plus loin, côté stéphanois, à respectivement 5,1 et 5,3 contre un, un but de leur part. Ce match PSG – ASSE est programmé en journée, et à voir sur Canal +.