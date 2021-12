PSG : Au top 2 mondial des maillots vendus par un club de football

Grâce à Lionel Messi, le merchandising au PSG, a atteint des niveaux sans précédent dans l’histoire du club et plus largement, de tout le sport français.

[Info Sportune] C’est une indiscrétion que nous révèle le PSG, qui en dit assez, à elle seule, de l’impact du transfert de Lionel Messi, sur le domaine commercial du club. Avant que nous vous donnions prochainement, le classement des joueurs qui vendent le plus de maillots à leur nom cette saison (vous aurez bien évidemment compris qui le domine), ce chiffre éloquent : 2, comme le top 2 mondial des clubs de football qui écoulent le plus de tuniques sur la saison. Auquel appartient donc, le Paris Saint-Germain.

En cette fin d’année, #Sportune s’intéresse à ceux qui font vendre le plus de maillots à leur nom, dans les clubs de la #Ligue1 Retrouvez les épisode précédents 👇 pic.twitter.com/210d50AtjI — Sportune (@Sportunefrance) December 20, 2021

L’impact commercial du transfert de Messi au PSG en un chiffre parlant

« Nous sommes dans le top 2 des clubs de foot (au moins) des meilleurs vendeurs de maillot dans le monde », nous dit-on, sans communiquer de chiffres, que les équipementiers préfèrent garder secrets. Il est possible néanmoins de se faire une idée du volume que cela peut représenter, alors que sur une base du million de maillots vendus, sur cette année 2021, la progression devrait être de l’ordre de 30 à 40% de ventes en plus. Et cette hausse devrait se poursuivre en 2022.

Paris solidement installé dans le club (restreint) des millionnaires en maillots vendus

C’est une performance remarquable de la part du club, qui fait aujourd’hui mieux encore que soutenir la comparaison avec les autres gros clubs d’Europe ; il les devance pour majorité. En une décennie, le nombre a plus que doublé, il se vendait en moyenne un peu plus du demi-million de maillots chaque saison, sur la période 2011 à 2016.