PSG, Barça : Les 10 joueurs en fin de contrat les mieux payés

Ces quatre là et d’autres seront bientôt libres de négocier leur futur ailleurs que dans leurs clubs respectifs.

Dans quelques jours, ces dix joueurs listés ci-dessous seront tous libres de discuter de leur futur, ailleurs qu’au club qui les emploie. Ils sont les dix joueurs en fin de contrat au soir du 30 juin qui gagnent le plus, cette saison 2021-2022. Et, pour la majorité convoités, ils ont des raisons de penser qu’ils pourront gagner plus.

Mbappé entre le PSG et le Real Madrid pour un salaire plus conséquent

Ça vaut principalement pour Kylian Mbappé, qui se désire mutuellement avec le Real Madrid. Qu’il aille de l’autre côté des Pyrénées ou reste sur la capitale de France, il est certain de gagner plus que son actuel, estimé à plus de 27 millions d’euros brut, pour cet exercice. Il est présentement, le troisième footballeur le mieux payé de la Ligue 1.

Démbélé et Pogba les deux autres champions du monde en fin de contrat en juin

Les salaires exprimés ci-dessous sont des données annuelles traduites en brut, hors primes individuelles et collectives pour chacun d’entre eux. Quatre joueurs internationaux français sont des les 10, dont trois champions du monde en titre : Mbappé évoqué plus haut et Paul Pogba et Ousmane Dembélé et avec lui. Ce dernier, sur son réseau Instagram, a laissé sous-entendre qu’il pourrait prolonger avec les Blaugrana. Sa direction le désire.

Top 10 les joueurs en fin de contrat en juin les mieux payés

Kylian Mbappè (Paris Saint Germain) = 27,69 M€

Paul Pogba (Manchester United) = 17,7 M€

Paulo Dybala (Juventus) = 13,52 M€

Ousmane Dembele (FC Barcelone) = 12 M€

Alexandre Lacazette (Arsenal) = 11,2 M€

Lorenzo Insigne (Napoli) = 8,51 M€

Angel Di Maria (Paris Saint Germain)= 8,4 M€

Marcelo Brozovic (Inter) = 6,5 M€

Antonio Rudiger (Chelsea) = 5,5 M€

Franck Kessié (Milan) = 4,07 M€