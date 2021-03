PSG, Barça ou MLS : Agüero va partir, où signera-t-il selon les bookmakers ?

Sergio Agüero va quitter Manchester City, cet été. C’est acté. Mais où ira alors l’attaquant argentin ?

En fin de contrat l’été prochain, Sergio Aguëro a officialisé ce lundi, son départ de Manchester City. Arrivé en 2011 chez les Skyblues, l’Argentin a gagné treize titres au total et pourrait en ajouter encore quatre autres à son palmarès, cette saison. Dans un communiqué publié sur con compte Instagram, il se dit ouvert à un nouveau projet : « Une nouvelle étape avec de nouveaux défis débutera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme que le haut niveau exige. » Les bookmakers, pensent déjà à sa future destination, et un favori se détache.

Le Barça et la MLS comme destination possible

Selon les informations de AS, Joan Laporta, nouveau président des Blaugrana pourrait faire un joli cadeau à Lionel Messi, en recrutant Sergio Aguëro. L’international argentin, qui débarque au FC Barcelone, est coté à 2,20, de quoi faire du club catalan, le grand favori pour accueillir le Kun. Une fin de carrière aux USA, en MLS, n’est pas à exclure, sa signature au pays de l’Oncle Sam, rapporterait 5 euros pour 1 de joué. Un retour au bercail, en Argentine est aussi envisagé, et vaudrait 5 fois la mise initiale. S’il veut rester compétitif, l’ancien attaquant de l’Independiente, devra rejoindre les coéquipiers de Gerard Piqué, pour une dernière expérience en Europe.

Le PSG n’est pas favori

Souvent annoncé dans le viseur du Paris-Saint-Germain, la venue de Sergio Aguëro dans la capitale française, vaut seulement une cote de 11. L’équipe dirigée par Mauricio Pochettino, son compatriote, a moins de chance de le recruter que l’Atletico Madrid, la Juventus, ou encore l’Inter. Un come-back dans la capitale espagnole, est coté à 5, lui qui a marqué 100 buts, en jouant 230 matches, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Colchoneros. Une arrivée en Italie, et plus particulièrement à l’Inter est valorisée à 8 contre 1, alors qu’une signature chez la Vielle Dame, rapporterait 9 euros pour 1 de joué.