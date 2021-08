PSG bat un record mondial sur Tiktok… à la barbe du Barça !

Tout va bien au PSG qui n’a jamais été autant le centre des conversations digitales, sur toute la surface du globe. C’est lié, évidemment à l’arrivée de Lionel Messi, mais l’Argentin n’est pas ici, la seule conséquence à la réussite 2.0, du club de la capitale. Lequel, selon le compte spécialisé Deportes&Finanzas, vient de battre un record international, sur la plateforme Tiktok.

Paris devient en effet, à 1,28 milliards sur sa page officielle, le club sportif qui compte le plus de vues sur le réseau social. Il est amusant de noter que cette performance hisse le Paris Saint-Germain, juste devant le FC Barcelone, jusqu’alors leader en la matière. Une performance que Lionel Messi a peut-être accentuée sur la fin, en rejoignant le PSG, mais le club français n’a pas attendu l’Argentin pour performer sur le réseau.

🚨 BREAKING NEWS/ 📲🔵🔴 @PSG_inside becomes the most viewed sport team in the world on #TikTok!

𝟏,𝟐𝟖 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐯𝐢𝐞𝐰𝐬!!! ⏯🎶🎶💃🕺 pic.twitter.com/4cZY4A1jBd

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) August 11, 2021