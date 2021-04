PSG – Bayern : Flick vaut 15M€ sur le mercato. Autant que Tuchel

Selon Bild, l’ex-coach du PSG, Thomas Tuchel vaut 15 M€ sur le mercato. Autant que celui qui affronte ce mercredi le collectif parisien.

Hans-Dieter Flick, est l’entraineur du Bayern Munich depuis novembre 2019. En moins d’un an, il a réussi à remporter une Ligue des Champions avec les Bavarois, face au PSG, l’été dernier. Ce mercredi, l’heure de la revanche a sonné pour les Parisiens, qui affrontent les Allemands, dans le cadre du quarts de finale aller, de la coupe aux grandes oreilles. L’occasion pour le média Bild, de tenter d’établir la valeur des managers allemands sur le marché des transferts, dont celle de Hans-Dieter Flick. Et après, plus d’un an comme coach principal, il est à la même hauteur que des entraîneurs plus confirmés, comme Thomas Tuchel.

L’entraineur du Bayern vaut autant que l’ancien coach du PSG

La valeur marchande, est établit selon le palmarès des tacticiens, des résultats récents, l’âge, et la durée du contrat. Ainsi, avec peu d’expérience, mais déjà vainqueur de la Ligue des Champions, Hans-Dieter Flick est évalué à 15 millions d’euros sur le mercato. C’est autant que Thomas Tuchel, ancien jeune entraîneur (47 ans) du PSG, déjà en place sur un banc depuis 2009, mais qui n’a jamais remporté de trophées majeurs, à l’échelle européenne, dans le football mondial. Celui, qui vaut le plus cher, est évidemment Jürgen Kloop, à hauteur de 25 millions d’euros. Vainqueur de la Coupe d’Europe et du championnat d’Angleterre avec Liverpool, il est l’un des entraîneurs les plus en vogue du marché.

Flick pourrait quitter le Bayern

Alors que des informations de Bild, laissaient entendre, que Hans-Dieter Flick souhaitait quitter le Bayern Munich, après le départ annoncé de Rummenigge, il a botté en touche en conférence de presse, à la mi-mars : « J’en ai déjà beaucoup parlé. En arrivant, c’était beaucoup moins reposant. Chaque semaine, vous me parliez d’un nouvel entraîneur pour me remplacer. C’est le Bayern, des discussions il y en aura toujours. » Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la Bavière, il pourrait remplacer Joachim Low, cet été, à la fin de l’Euro. En effet, l’actuel sélectionneur de l’Allemagne, a annoncé qu’il ne serait plus en place, après la compétition européenne.