PSG – Bayern : Maintenant, Paris va-t-il se qualifier selon les bookmakers ?

Donné perdant avant l’opposition, le PSG a réussi à inverser les tendances à son sujet, après son succès sur le Bayern, 2-3.

Le PSG n’était pas donné favori, ce mercredi soir, face au Bayern Munich, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Finalement, les hommes de Mauricio Pochettino, ont réussi à battre l’ogre Bavarois, à l’Allianz Arena, dans un match où les Parisiens ont été globalement dominé. Dans l’optique du match retour, au Parc des Princes, les bookmakers estiment désormais, que le club de la capitale, est favori pour se qualifier. D’après Opta, toutes les équipes ayant gagné un match aller à l’extérieur, en phase à élimination directe de la coupe aux grandes oreilles, sur le score de 2-3, ont passé le tour suivant.

Le PSG désormais favori face au Bayern

L’avantage pris, a pour conséquence d’avantager le PSG, dans une éventuelle qualification. Les coéquipiers de Neymar, sont favoris, une accession vers les demi finales est cotée à 1,25. Le Bayern Munich, qui contredit les statistiques, l’emporte par deux buts d’écart, et accède au tour suivant, rapporterait 3 euros pour 1 de joué. L »équipe dirigée par Hans-Dieter Flick, devra faire sans Robert Lewandowski, encore blessé, et indisponible pour le match retour. De quoi, gonfler encore plus la probabilité, de voir le Paris-Saint-Germain, éliminer les champions d’Europe en titre.

Le Bayern gagne mais ne se qualifie pas

Le score final privilégié par les bookmakers, est un match nul 1-1, il vaut 7 fois la mise initiale. Un succès bavarois, sur la plus petite des marges, 1-2, à Paris, est coté à 8. La victoire la plus probable, sur cette confrontation retour, du PSG, est de 1-0, elle vaut 17 fois la mise de départ. La cote des buteurs, n’est pas encore attribué, mais les chances de voir Kylian Mbappé, auteur d’un doublé ce mardi soir, sont grandes. Cette saison, le Français se montre enfin décisif, dans les grands matches de Ligue des Champions, sous la tunique du Paris-Saint-Germain. Espérons pour le club français, que cette fois-ci, les prédictions des bookmakers, se réalisent.