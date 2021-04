PSG – Bayern : Salaire, contrat ce que Choupo-Moting a signé en Bavière

Eric Choupo-Moting a choisi de poursuivre sa carrière au Bayern Munich.

Le match entre le PSG et le Bayern Munich, en quart de finale de la Ligue des champions sera aussi l’occasion de retrouver, pour le public du champion de France, l’attaquant Eric-Maxim Choupo-Moting, parti dans l’été de France vers la Bavière, au terme de son contrat avec le club francilien. Comme à chaque fois dans sa carrière, l’international camerounais avait rejoint libre le Paris SG, en 2018 et dans la même configuration, le Bayern, en 2020.

Choupo-Monting le lien entre le PSG et le Bayern Munich

Avec le champion d’Europe et d’Allemagne, Eric Choupo-Moting a signé un contrat court sur une saison pleine. Il lui vaudrait de gagner un salaire estimé à près de 1,8 millions d’euros brut la saison. Et plus avec les primes à gagner, car le Bayern Munich est une puissante et remarquable machine qui ne termine jamais une saison sans un trophée. Son bail court jusqu’au 30 juin 2021, mais il a négocié une saison de plus en option. A 32 ans, sa carrière tire sur la fin.

Un salaire réduit sur son précédent contrat parisien

Choupo-Moting a réduit son salaire en quittant Paris pour Munich. Sous le maillot du PSG, il gagnait près de 3,5 millions d’euros la saison, avec un contrat signé sur trois ans. « C’est un honneur de jouer pour ce club », avait déclaré le joueur, en rejoignant le Bayern Munich.