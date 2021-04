PSG – Bayern : Un 1/4 de finale à 145 000€… pour le Rosario !

Le transfert de Giovani Lo Celso fait encore des émules au PSG, même si l’Argentin n’est plus au club.

Si le PSG se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions, ce mardi, face au Bayern Munich, il pourrait y avoir des effets secondaires surprenants. En effet, un club argentin du nom de Rosario Central, basé dans la ville de naissance de Lionel Messi et Marcelo Bielsa, pourrait être indirectement avantagé financièrement. Le média argentin Olé, rapporte qu’avec une qualification du Paris-Saint-Germain, le Rosario Central va toucher une prime de 145 000 euros, que va lui verser son homologue français.

Une clause « Lo Celso », même s’il ne joue plus au PSG

Lors de la signature de Giovani Lo Celso, en 2016, en faveur du PSG, une clause aurait été inscrite dans le contrat. Il est dit, qu’en cas de qualification du club parisien, en demi-finale de la Ligue des Champions, dans les cinq ans suivant le transfert du joueur (la durée de son contrat), un bonus de 145 000 euros est versé à son équipe argentine formatrice. Et ce, même si le milieu offensif ne joue plus sous les couleurs du club de la capitale, tel que c’est aujourd’hui le cas ; Lo Celso évoluant chez les Spurs de Tottenham, aux ordres de José Mourinho. En revanche, à l’issue de cette saison, cette clause ne sera plus applicable.

Jusqu’à 645 000 € au Rosario Central si le PSG gagne la C1

Ces 145 000 euros s’ajoutent aux 70 000 euros perçus du quart de finale, après la qualification du PSG, face au FC Barcelone. Et si les partenaires de Marquinhos se hissent en finale, Rosario Central gagnera 190 000 euros supplémentaires, comme c’était le cas la saison dernière. Et encore 240 000 euros, si le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des champions, la première de sa jeune histoire. Au total, le club argentin pourrait viser un bonus de 645 000 euros. Ce qui, dans la circonstance du parcours de Giovani Lo Celso en France, avec 52 matches à son actif, est plutôt bienvenu.