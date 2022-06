PSG : Bienvenue dans la maison à 2 M$ de Wanda Nara en Argentine

Wanda Nara a un coquet pied-à-terre en Argentine.

Mauro Icardi et Wanda Nara partagent beaucoup de choses, et notamment leur vie privée, abondamment sur les réseaux sociaux, mais l’attaquant du PSG et sa compagne et agent, ont aussi leur « jardin secret » qui leur appartient, qui se traduit ici, dans le cas de Wanda Nara, par sa maison à 2 millions de dollars, située dans la région de Santa Barbara, en Argentine.

L’agent et compagne de l’attaquant du PSG a sa maison en Argentine

La truculente femme d’affaire l’avait en sa possession, lorsqu’elle vivait précédemment en compagnie d’un autre footballeur argentin, le retraité Maxi Lopez. Les deux aujourd’hui séparés, cette demeure de 800 mètres carrés, sur un terrain de 1 800 a longtemps été l’objet d’un litige entre eux avant, tel que le rapporte la presse d’Argentine, qu’elle soit laissée à celle qui vit aujourd’hui, avec le buteur du Paris Saint-Germain.

800 m2 habitable et une grande piscine qui la traverse en extérieur

C’est là notamment, que Wanda Nara s’en est allée, quand elle s’est séparée un temps, de Mauro Icardi. La maison à voir en images ci-dessus, se hisse sur trois étages. Elle compte cinq chambres et autant de salles de bain, dont une suite parentale ouverte sur un balcon avec vue sur un lac environnant ; un patio anglais, une salle de cinéma et une de jeux. De l’extérieur, l’architecture donne l’impression d’une résidence coupée en deux en son centre, par la piscine en L. Lequel bassin offre une vue d’exception sur le lac juste en face. De quoi doublement apprécier sa baignade. Jugez plutôt…