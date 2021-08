PSG : Buts, passes décisives… ce que sera la saison de Messi selon l’IA

L’intelligence artificielle croit savoir qu’il eut été mieux, pour Messi, de rejoindre Guardiola à City.

Il arrive à peine, découvre son effectif, sans avoir porté le maillot du PSG en match officiel. Lionel Messi est encore au degré zéro de sa collaboration, nouvelle, avec le club français, mais déjà son futur et ses performances se discutent ou s’analysent, avec plus ou moins de véracité.

20 buts et 13 passes décisives pour Messi au PSG ?

L’avenir dira à quel point les prédictions de la société Olocip, spécialiste de l’intelligence artificielle seront précises. L’étude se projette sur les dix mois à venir de la Pulga à Paris. Soit, la couverture de l’exercice 2021-22 débuté en Ligue 1. Conclusion du rapport : si Lionel Messi évolue en pointe de l’attaque parisienne, il devrait marquer de 19 à 20 buts et délivrer 12 à 13 passes décisives.

Manchester City était le meilleur club pour la Pulga

Messi devrait ainsi compter « deux buts environ », de plus au bilan, que ses partenaires, Neymar et Kylian Mbappé. Olocip a par ailleurs cherché à identifier la meilleure destination possible pour l’Argentin, en comparant quatre clubs : PSG, Manchester City, Manchester United et Chelsea. La conclusion est qu’il aurait mieux été à City, aux ordre de Pep Guardiola qu’il a fréquenté par le passé et avec lequel, il a écrit quelques-unes des plus. belles lignes à son palmarès, monstrueux.