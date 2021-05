PSG : Ça coûte combien de recruter Caio Henrique (AS Monaco) ?

Le PSG regarde du côté de Monaco pour renforcer son couloir gauche.

A l’approche du mercato estival, le PSG s’active, afin de renforcer au mieux les secteurs les plus affectés de son effectif. En ligne de mire notamment, le poste de latéral gauche, pour lequel le club parisien n’arrive toujours pas, et ce depuis des années, à trouver un joueur de référence mondiale, capable d’exceller à un niveau très élevé. Pour remédier à ce problème, Leonardo se pencherait sérieusement sur le cas de Caio Henrique, selon les informations de UOL Esporte. Le Monégasque de 23 ans serait également suivi par le Barça.

Une opération de 10 à 30 millions d’euros pour le PSG afin de recruter Caio Henrique

Auteur d’une bonne saison sur le Rocher avec 5 passes décisives en 30 apparitions, l’ancien de l’Atletico Madrid a vu sa valeur être multipliée quasiment par dix en un an, selon Transfermarkt, qui l’estime aujourd’hui à 10 millions d’euros. Du côté de l’Observatoire du football, on reste dans les mêmes montants, puisque sa valeur marchande est évaluée entre 10 et 15 millions d’euros. Cependant, le média brésilien ayant révélé l’information, précise lui que le gaucher de Monaco serait actuellement considéré comme valant entre 25 et 30 millions d’euros.

Un salaire abordable pour le PSG

Arrivé l’été dernier à Monaco, en provenance des Colchoneros, Caio Henrique a paraphé à ce moment-là un contrat d’une durée de 5 ans, jusqu’en juin 2025. Le Brésilien touche actuellement, selon cet accord, un salaire de 1,5 millions d’euros brut par an, hors primes. Un revenu annuel qui serait bien évidemment revalorisé s’il venait à signer dans la capitale française, certainement plus proches des standards des rémunérations des joueurs non-cadres, de l’effectif parisien.