PSG : Ça coûte combien de recruter Leonardo Spinazzola (AS Rome) ?

D’un latéral de la Roma à un autre, pour le PSG ?

Cet Euro est un pour Leonardo Spinazzola un formidable tremplin médiatique, dont le latéral de l’Italie profite grandement. Ses performances de la saison disputée avec l’AS Rome, doublées de ce qu’il montre en ce moment, sur les pelouses du championnat d’Europe, valent au polyvalent joueur, l’intérêt de grands clubs que sont, selon Sky Sport, le Barça, le Real et le Paris Saint-Germain, en Ligue 1.

Leonardo Spinazzola performant à l’Euro, a l’intérêt du PSG

Plutôt que Florenzi, sur la fin du prêt et qui ne devrait pas être conservé, le club de la capitale française lorgnerait donc sur Leonardo Spinazzola, un latéral qui peut évoluer dans les deux couloirs. A Rome depuis 2019, il est arrivé au club de la Louve, en provenance de la Juventus et contre une indemnité de 30 millions d’euros. Qu’il ne vaudrait plus désormais, si l’on en juge par les appréciations à son sujet, de l’Observatoire du football (entre 15 et 20 millions), et de Transfermarkt, qui le valorise à 26 millions d’euros.

Le polyvalent latéral est à la Roma jusqu’en 2024

Leonardo Spinazzola a signé un contrat sur cinq ans, avec la Roma, pour une échéance fixée au terme de la saison 2024. Il lui vaut de gagner près de 325 000 euros brut mensuels, compte tenu de sa notoriété galopante, il peut espérer gagner, financièrement et sportivement plus, très prochainement.