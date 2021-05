PSG : Ça coûte combien de recruter Robert Lewandowski (Bayern) ?

Robert Lewandowski pour remplacer Mbappé au PSG ?

On ne remplace pas un crack facilement, sauf par un autre de niveau égal sinon mieux. Pas facile en ce qui concerne Kylian Mbappé, à qui toutes les plus belles promesses sont faites, pour palier au départ possible du champion du monde 2018, vers le Real Madrid qui tiendrait la pole, le PSG songerait, selon L’Equipe, à l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Lewandowski une piste premium si Mbappé quitte le PSG

Le Polonais est l’aîné du Français, à 32 ans, il semble atteindre le sommet de sa carrière, lui serait d’ailleurs probablement revenu le Ballon d’or en 2020, si le trophée avait été maintenu. Meilleur joueur FIFA sur l’année, une consolation a minima pour le champion d’Europe bavarois, Lewandoswki est au Bayern depuis six ans, et l’idée d’un nouveau challenge, pourrait le démanger. Mais pour que Paris s’y intéresse, il faudra obligatoirement, que Kylian Mbappé parte. Impossible sinon d’assumer la charge économique d’une telle opération, sans faire exploser les finances.

De 50 à 73 M€ sa valorisation sur le mercato

Robert Lewandowski est arrivé libre en Bavière en 2014. A force de distinctions individuelles et collectives, l’international polonais s’est très largement valorisé. Mais les estimations à son sujet diffèrent, du jugement le plus sévère de l’Observatoire du football (de 40 à 50 millions sa cote sur le mercato), au plus généreux donné par KPMG (73 M€), en passant par l’entre-deux, Transfermarkt, à 60 millions.

Joueur le mieux payé du Bayern Munich cette saison

Cela visant à compenser les deux saisons contractuelles qu’il reste à Lewandowski, avec le Bayern. Prolongé en août 2019, jusqu’en 2023, il gagne depuis 20 millions d’euros brut la saison, moins les primes à la performance et autres. Il est le joueur le mieux payé du Bayern Munich et s’en approcherait clairement, en rejoignant le PSG, dans le dos du Brésilien Neymar, qui domine son vestiaire.