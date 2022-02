PSG : Ça coûterait combien de recruter Amine Gouiri (OGC Nice) ?

Amine Gouiri réalise une saison remarquable avec l’OGCN, au point, se dit-il, qu’il a l’intérêt du PSG.

Après plus de deux tiers de saison, l’OGC Nice s’est imposé comme l’une des équipes les plus performantes de ce championnat de Ligue 1. L’équipe niçoise est à la lutte pour la phase finale de la Ligue des Champions, compétition qu’elle n’a plus disputé depuis 1960. Ce bon exercice 2021-2022, elle le doit en partie à Amine Gouiri, son attaquant de 22 ans, qui réalise d’excellentes prestations sous le maillot rouge et noir. Des performances qui font des envieux sur le mercato. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait intéressé par le joueur.

Le PSG apprécie le profil de l’attaquant de l’OGC Nice

Formé à l’Olympique Lyonnais, le joueur a évolué dans l’équipe professionnelle pendant trois ans, avant d’être transféré à l’OGC Nice, pour 7 millions d’euros, lors de l’été 2020. Depuis, Amine Gouiri s’éclate chez les Aiglons, avec 27 buts et 15 passes décisives en 69 matchs. En ce début 2022, il est évalué entre 40 et 50 millions d’euros par l’Observatoire du football (CIES). Transfermarkt est du même avis avec une estimation à 45 millions d’euros.

🚨Info : Le #PSG apprécie grandement le profil d’Amine Gouiri 🇫🇷🇩🇿. • L’attaquant de #Nice est représenté par Alain Migliaccio, qui s’occupe également des intérêts de Zinedine Zidane 🇫🇷 , le rêve du #PSG pour succéder à Mauricio Pochettino 🇦🇷.https://t.co/QiWhQ9Esuu — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 18, 2022

Amine Gouiri possède encore 2 ans et demi sur son contrat

Le numéro 11 est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club niçois. Il émarge à environ 100 000€ brut mensuels. Un salaire bien inférieur à la moyenne des éléments parisiens. Le jeune attaquant est représenté par Alain Migliaccio, qui s’occupe également des intérêts de Zinedine Zidane, un nom très souvent cité du côté du PSG, ces derniers temps. Si le départ d’Amine Gouri venait à se concrétiser, cela jouerait également en faveur de son club formateur, qui avait ajouté un pourcentage (15%) sur une éventuelle plus value.